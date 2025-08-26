ГПБ: Бившият президент на Грузия не беше допуснат на съдебен процес срещу задържани протестиращи поради липсващ документ за самоличност

Бившият президент на Грузия Саломе Зурабишвили не е била допусната да влезе в съдебната зала, където се води делото срещу девет участници на протест, сред които актьора Андро Чичинадзе и комедианта Онисе Цхададзе, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Съдебният пристав посочи като причина това, че у нея не е имало физическо удостоверение за самоличност. Зурабишвили е предоставила документа в електронна форма, но съдия Нино Галусташвили е отказала да го приеме и не е допуснала бившата президентка на делото.

Според адвокат Натия Коркотадзе съдиите често разрешават на гражданите да влизат в съдебната зала без документ за самоличност.

„Тя стои вече половин час и не я пускат в залата. Къде е проблемът?“, попита Коркотадзе.

Съдия Галусташвили заяви, че човек не може да бъде допуснат до съдебната зала без документ за самоличност.

„Тя няма удостоверение за самоличност, затова и не може да влезе. Ако представи такъв, няма да има проблем. Не е важно за кого става дума – без документ не се влиза“, заяви Галусташвили.

По-късно Зурабишвили донесе документа си за самоличност, след което беше допусната да заседанието.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)