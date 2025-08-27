С хоротека завърши лятната инициатива „Всяка сряда в парка“ в Панагюрище

Лятната инициатива на Община Панагюрище „Всяка сряда в парка“ приключи с хоротека. Десетки жители се включиха под ръководството на Петър Немски – ръководител и хореограф на танцова школа „Балканджии“.

През летните седмици инициативата предложи разнообразни занимания за малки и големи – засаждане на цветя, билки и подправки, изработване на хартиени кукли-пеперуди, творчески работилници и музикални изяви.