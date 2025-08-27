Подробно търсене

Казинформ: Президентът на Казахстан и кралят на Йордания проведоха разговори в Астана

Александър Евстатиев
Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев и кралят на Йордания Абдула Втори. Снимка: Казинформ
Астана,  
27.08.2025 20:10
 (БТА)

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев благодари на краля на Йордания Абдула Втори за това, че е приел поканата да посети Астана, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Токаев посети Аман в началото на 2025 г., припомня агенцията. Той приветства сътрудничеството между Казахстан и Йордания, като заяви, че то се развива успешно.

"Уверен съм, че ще имаме прекрасна възможност да обменим мнения. Сътрудничеството между Казахстан и Йордания се развива доста успешно. Въпреки това има редица интересни теми за обсъждане", отбеляза казахстанският президент.

Крал Абдула Втори благодари на Токаев за топлото посрещане. Той също така подчерта важността на по-нататъшното укрепване на двустранните отношения и потвърди готовността си да поддържа взаимноизгодно търговско-икономическо сътрудничество.

По думите му тази визита е продължение на успешното посещение на президента на Казахстан в Йордания преди няколко месеца.

"Уверен съм, че посещението ми днес ще отвори нова глава в укрепването на отношенията между Казахстан и Йордания", заяви крал Абдула Втори.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)

/СХТ/

