Казинформ: Казахстан залага на развитието на Афганистан чрез откриването на център на ООН, коментира местен експерт

Регионалният център на ООН по целите на устойчивото развитие, който ще отвори врати в Алмати, може да стане основа за дългосрочна стратегия за подпомагане на Афганистан, заяви специалният представител на казахстанския президент за Афганистан Еркин Тукумов в ефира на предаването „Голямата дипломация“ по телевизионен канал „Жибек Жоли“, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Според него Афганистан не се нуждае от изолация, а от системна международна подкрепа - особено в сферата на подготовката на квалифицирани кадри – в медицината, образованието, строителството и селското стопанство.

„Смятам, че откриването на регионалния хъб на ООН по целите на устойчивото развитие е много сериозна крачка от страна на ООН, а също така от страна на Казахстан, който подкрепи проекта на инфраструктурно и логистично равнище. Такъв център може да има сериозен принос на международната общност при създаването на ефективен модел за осъществяване на целите на устойчивото развитие в региона. Не е тайна, че страните от Централна Азия се сблъскват с остри проблеми като климатичните предизвикателства и бедността, които така и не са решени докрай“, подчерта Тукумов.

Той подчерта, че Казахстан запазва работните връзки с настоящите власти в Афганистан, въпреки че не ги е признал официално.

„Смятам, че е несправедливо да разглеждаме Афганистан изключително от гледна точка на заплахите и опасността. Трябва да подходим по-широко към ситуацията – от позициите на сигурността и развитието. Не бива да приемаме страната като черно-бяла зона, като я свързваме само с рискове и като я изолираме от взаимодействие. Подобен подход е неефективен“, отбеляза експертът.

