ННА: Премиерът на Ливан Науаф Салам посети Египет за среща с президента Абдел Фатах ас Сиси

Премиерът на Ливан Науаф Салам посети днес Египет, където се срещна с президента на страната Абдел Фатах ас Сиси, съобщи ливанската новинарска агенция ННА.

Салам очерта пред египетския президент приоритетите на ливанското правителство, които включват продължаващите икономически реформи и завършването на процеса по разширяване на държавната власт върху цялата територия на страната.

Ливанският премиер подчерта, че е необходимо "братските и приятелски страни да окажат натиск, за да гарантират, че Израел ще спре атаките си срещу Ливан и ще се оттегли напълно от южната част на страната".

Това бе първото посещение на Науаф Салам в Египет, откакто пое премиерския пост в Ливан.

От своя страна президентът Абдел Фатах ас Сиси похвали "положителните стъпки, предприети от ливанското правителство през последните месеци за възстановяване на нормалното функциониране на държавните институции и разширяване на властта му върху цялата територия на Ливан".

По време на визитата си ливанският премиер проведе и отделна среща с египетския министър на външните работи и имиграцията Бадр Абделати.

Салам потвърди специалните приятелски отношения между Ливан и Египет, като изрази своята признателност за "историческата роля на Египет в подкрепата на стабилността в Ливан и подпомагането на ливанските държавни институции".

На срещата бяха обсъдени също така регионалните събития и най-вече ситуацията в ивицата Газа и Сирия.



