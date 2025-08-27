Подробно търсене

Ема Ръдукану се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ

Боян Денчев
снимка: АР, Andres Kudacki
ню Йорк,  
27.08.2025 22:22
 (БТА)

Британската тенисистка Ема Радукану победи индонезийката Джанис Чен – 6:2, 6:1 във втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Мачът продължи 1 час и 1 минута.

Радукану записа 8 аса, не допусна двойни грешки и реализира 4 от 6 точки за пробив. Съперничката ѝ имаше 1 ас, 2 двойни грешки и нямаше възможност за брейк.

В следващия кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк 22-годишната британка ще се изправи срещу победителката от мача Елена Рибакина (Казахстан) — Тереза ​​Валентова (Чехия).

Номер 10 в схемата Ема Наваро от САЩ също намери място в следващата фаза, след като се наложи над сънародничката си Кейти МакНали – 6:2, 6:1.

/БД/

