Най-голямото авиационно шоу в Румъния ще се проведе този уикенд в Букурещ

200 самолета, пилоти от 12 държави и 17 часа небесно шоу. Това подготвят организаторите на Международното авиошоу (Bucharest International Air Show), което ще се проведе на летище Баняса край Букурещ този уикенд, съобщиха те за БТА. Очаква се над 150 000 зрители да посетят събитието.

Първите полети ще бъдат извършени в събота от 10:00 ч. местно (и българско) време от самолети F-16, C-27J Spartan и C-130 HERCULES. Демонстрация ще бъде направена и от най-опитните пилоти на Румъния. Ще има и симулация на въздушен бой със самолети с опознавателни знаци от Втората световна война.

"Френските военновъздушни сили ще се изявяват с 9 самолета Alpha Jet в истински въздушен балет в цветовете на Франция. Британските кралски военновъздушни сили ще се включат с 9 самолета Hawk T1, известни със своята прецизност и зрелищни маневри", посочват организаторите.

Ще има и участници от Латвия, Литва, Австрия, Полша, Германия, Гърция, Словения. Сред чуждестранните гости е и литовският пилот Юргис Кайрис, многократен световен шампион по авиоакробатика.

Шоуто ще бъде не само във въздуха, но и на земята. За първи път ще има детски щандове, както и парад от 50 мотоциклета. Освен това военните ще престават на изложението самолет-цистерна KC-135 Stratotanker, използван от НАТО за зареждане с гориво по време на полет на изтребители.

Входът за шоуто ще бъде безплатен. Първият ден от програмата ще завърши с нощна демонстрация от акробатични пилоти и фойерверки. Организаторите съветват посетителите да не идват с кола, тъй като броят на местата за паркиране е ограничен.