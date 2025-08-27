Новак Джокович продължи във втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис

site.btaНовак Джокович продължи във втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис
Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за втория кръг, след като се наложи над Закари Свайда от САЩ с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк. В следващата фаза Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата, ще срещне победителя от двойката Камерън Нори (Великобритания) и Франсиско Комесана (Аржентина).
„Не бях доволен от тениса си в първата част на мача, но също така искам да отдам похвала на Зак, че игра наистина висококачествен тенис“, каза Джокович.
Напред продължава и чехът Иржи Лехечка, който надигра Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 за 2:37 часа.
/БД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина