Новак Джокович продължи във втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис

Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за втория кръг, след като се наложи над Закари Свайда от САЩ с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк. В следващата фаза Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата, ще срещне победителя от двойката Камерън Нори (Великобритания) и Франсиско Комесана (Аржентина).

„Не бях доволен от тениса си в първата част на мача, но също така искам да отдам похвала на Зак, че игра наистина висококачествен тенис“, каза Джокович.

Напред продължава и чехът Иржи Лехечка, който надигра Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 за 2:37 часа.