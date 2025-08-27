Подробно търсене

Новак Джокович продължи във втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис

Боян Денчев
снимка: АР, Kirsty Wigglesworth
Ню Йорк,  
27.08.2025 21:33
 (БТА)

Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за втория кръг, след като се наложи над Закари Свайда от САЩ с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк. В следващата фаза Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата, ще срещне победителя от двойката Камерън Нори (Великобритания) и Франсиско Комесана (Аржентина).

„Не бях доволен от тениса си в първата част на мача, но също така искам да отдам похвала на Зак, че игра наистина висококачествен тенис“, каза Джокович.

Напред продължава и чехът Иржи Лехечка, който надигра Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 за 2:37 часа.

