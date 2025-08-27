Търговията на дребно в Нидерландия расте, но кафето, шоколадът и говеждото месо остават скъпи

Търговията на дребно в Нидерландия ще се увеличи с 4 на сто през тази година, сочат прогнози на "Ай Ен Джи Рисърч" (ING Research), цитирани от информационния сайт "Ню". Въпреки това потребителите остават предпазливи.

"Поради продължаващата висока инфлация, нидерландците пазаруват с голямо внимание към цените", коментира икономистът от "Ай Ен Джи" Тайс Гайер.

Ръстът от 4 на сто е значителен скок в сравнение с 2 процента през миналата година. Сегментът на хранителните продукти, който през 2024 г. отбеляза лек спад, тази година се очаква да нарасне с 3 процента. Същият ръст се очаква и за нехранителните продукти.

Онлайн продажбите обаче продължават да бележат най-бърз растеж: над 9 процента. Според Гайер това не е изненадващо. "Хората все по-често избират удобството, но и богатия асортимент, който предлагат онлайн магазините. Онлайн пазаруването заема все по-голяма част от нашето пазаруване".

Обувките и електрониката са малко по-евтини в сравнение с миналата година. "Възможно е цените на потребителската електроника да продължат да падат в близко бъдеще", казва Катинка Йонгкинд, секторен икономист в "Ай Ен Джи Рисърч". "Поради търговските мита на САЩ, Китай вероятно ще изнася повече и на по-ниски цени към Европа, което ще доведе до понижение на цените на телевизори, перални машини и кафемашини, например".

За хранителни продукти обаче все още трябва да се плаща скъпо. Особено говеждото месо, шоколадът и кафето са причина за упоритата инфлация на хранителните продукти. "Виждаме, че най-големите ценови увеличения в много магазини вече са отминали, но при тези продукти увеличението все още е над средното", обяснява Гейер. Дискаунтъри като "Алди" (ALDI), "Лидл" (Lidl) и "Акшън" (Action) се възползват от това, докато обичайните супермаркети губят позиции.

Гейер подчертава, че тенденцията към ценово съзнателно пазаруване не е временна. "Потребителите продължават да гледат критично къде харчат парите си. Който пазарува разумно, все още може да извлече полза, но е ясно, че за на популярни продукти като кафето хората продължават да бъркат по-дълбоко в портфейла си", казва той.