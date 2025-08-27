Запасите от суров петрол и горива в САЩ намаляват заради по-силно търсене, съобщава Управлението за енергийна информация

Подробно търсене

Марин Милков
Снимка: AP/Jae C. Hong
Вашингтон,  
27.08.2025 20:01
 (БТА)
Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са се понижили през миналата седмица заради увеличено търсене. Това показват публикувани днес данни на Управлението за енергийна информация (EIA), цитирани от Ройтерс.

Запасите от суров петрол са се понижили с 2,4 милиона барела до 418,3 милиона барела през седмицата, приключила на 22 август спрямо очакванията на анализаторите в анкета на Ройтерс за добив от 1,9 милиона барела, отчита агенцията.

Запасите от суров петрол, съхраняван в Кушинг, Оклахома - хъба за доставки на борсата за търговия с деривативи Ен Уай Ем И Екс (NYMEX), са спаднали с 838 000 барела миналата седмица.

Фючърсите на петрола продължиха да се покачват след изнесените данни в доклада, като тези на сорта Брент се търгуваха на цена от 67,87 долара за барел, което е с 0,65 долара повече към 17:36 часа бълг. време. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува на цена от 63,98 долара за барел, което е с 0,73 долара повече.

Добивът на суров петрол от рафинериите е спаднал с 328 000 барела дневно през седмицата, докато коефициентите на използване са спаднали с 2 процентни пункта до 94,6 на сто, но са се увеличили рязко в сравнение с нивата от предходната година от 91,9 на сто, сочат данните на Управлението за енергийна информация.

Запасите от бензин в САЩ са намалели с 1,2 милиона барела до 222,3 милиона барела, спрямо очакванията на анализаторите в анкета на Ройтерс за спад от 2,2 милиона барела.

"Данните за търсенето на бензин са благоприятни и показват, че хората се готвят да пътуват през уикенда, посветен на Деня на труда", каза Фил Флин, старши анализатор в консултантската компания "Прайс Фючърс Груп“ (Price Futures Group), визирайки предстоящ празник в САЩ.

"Мисля, че основното в случая е, че търсенето остава силно и рафинериите работят с толкова висок темп", добави той.

Доставеният от рафинериите на бензин, показател за търсенето, се е увеличил до 9,24 милиона барела дневно миналата седмица спрямо очакваните 8,84 милиона, сочат данните.

Запасите от дестилати са намалели с 1,8 милиона барела през седмицата до 114,2 милиона барела, спрямо очакванията за ръст от 885 000 барела, показват данните на Управлението за енергийна информация. Търсенето на дестилати на мазут междувременно се е увеличило до 4,14 милиона барела на ден спрямо прогнозираните 3,97 милиона барела дневно.

Вносът на суров петрол в САЩ се е увеличил миналата седмица с 299 000 барела на ден,, докато износът е намалял с 562 000 барела дневно до 3,81 милиона барела, съобщи енергийната агенция.

/БП/

