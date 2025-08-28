Подробно търсене

Петролът поевтиня на фона на пазарните оценки за търсенето към края на лятото

Цветомира Маринова
Снимка: AP/Gerald Herbert, архив
Сингапур,  
28.08.2025 09:15
 (БТА)
Котировките на петрола се понижиха тази сутрин в Азия, обръщайки вчерашната възходяща тенденция, след като инвеститорите анализираха очакванията си за по-ниско търсене на горива в САЩ с наближаването на края на летния сезон и се фокусираха върху реакцията на Индия на наказателните американски мита, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиняха с 0,91 на сто до 67,43 долара за барел, а американският лек суров петрол изгуби 62 цента от стойността си и един барел се търгуваше за 63,55 долара в азаиатскката електронна сесия.

И двата контракта поскъпнаха в предходната сесия, след като Управлението за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,4 милиона барела през седмицата, приключила на 22 август, в сравнение с очакванията на анализаторите в анкета на Ройтерс за спад от 1,9 милиона барела.

"Цените на петрола се отдръпват тази сутрин, тъй като търговците преоценяват вчерашното поскъпване предизвикано от доклада на Управлението за енергийна информация", каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във "Филип Нова" (Phillip Nova).

Спадът е сигнал за силно търсене преди предстоящия дълъг уикенд за Деня на труда в САЩ. Това обаче обикновено бележи неофициалния край на летния сезон за шофиране и началото на по-слабо търсене в САЩ, коментира пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Търговците следят как Ню Делхи ще реагира на натиска от Вашингтон да спре да купува руски петрол, след като от вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп удвои митата върху вноса от Индия до 50 на сто.

"Очаква се Индия да продължи да купува суров петрол от Русия поне в краткосрочен план, което би трябвало да ограничи въздействието на новите тарифи върху световното предлагане", отбелязва Сикамор.

/ЦМ/

