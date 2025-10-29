Подробно търсене

Германия прие най-голямото увеличение на минималната работна заплата от въвеждането ѝ преди 10 години

Галя Горнишка
Снимка: Jens Büttner/dpa via AP
Берлин,  
29.10.2025 19:25
 (БТА)

Германското правителство прие днес най-голямото увеличение на минималната работна заплата от въвеждането ѝ в Германия преди 10 години, предаде Франс прес. Този ръст обаче е под очакваното от социалдемократите, които са част от управляващата коалиция.

Минималната брутна работна заплата в момента е 12,82 евро на час, като ще се повиши до 13,90 евро в началото на идната година и до 14,60 евро на 1 януари 2027 г., което е общо увеличение от 13,9 на сто. Според изчисленията на германското министерство на труда приблизително шест милиона работещи ще се възползват от това увеличение.

Правителството следва препоръките, направени през юни от независима комисия, съставена от представители на работодатели и работници. Това увеличение е малко под исканото от социалдемократите, които са част от управляващата коалиция на консервативния канцлер Фридрих Мерц. Те се надяваха на повишение до 15 евро през 2026 година.

Според германската федерална статистическа служба "Дестатис" (Destatis) германската минимална работна заплата в момента е четвъртата най-висока в ЕС след тези в Люксембург, Ирландия и Нидерландия.

През 2022 г. бившият канцлер от Социалдемократическата партия Олаф Шолц пренебрегна тази комисия, като повиши минималната работна заплата отвъд нейните препоръки.

Германското правителство под ръководството на канцлера Ангела Меркел реши през лятото на 2014 г. да въведе минимална работна заплата в Германия. Тя влезе в сила за първи път на 1 януари 2015 г. и първоначално беше 8,50 евро бруто на час.

Тогава това беше голяма промяна, тъй като Германия имаше дългогодишна социална традиция на ненамеса на правителството по отношение на заплатите, припомня АФП.

Социалдемократите, които бяха част от правителството, успяха да убедят консерваторите на Ангела Меркел в предимствата на тази мярка, въведена в името на социалната справедливост.

