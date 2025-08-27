Подробно търсене

Цените на петрола се стабилизираха след силния спад

Цветомира Маринова
Снимка: Eli Hartman/Odessa American via AP, архив
Сингапур,  
27.08.2025 09:09
 (БТА)
Котировките на петрола се стабилизираха в днешната азиатската търговия, след като поевтиняха през предходната сесия. Пазарът следи за нови развитие на войната в Украйна, а инвеститорите анализират новите, по-високи американски мита за Индия, третия по големина потребител на суров петрол в света, предаде Ройтерс.

Сортът Брент прибави едва 1 цент към стойността си и един барел се търгуваше за 67,32 долара, а американският лек суров петрол поскъпна само с 8 цента до 63,33 долара за барел.

И двата контракта загубиха над 2 процента вчера, след като започнаха седмицата с двуседмичен максимум.

"Много е несигурно как може да се реши кризата с Украйна, което предвещава нестабилност за суровия петрол, но вероятно в относително малък диапазон", коментира Вандана Хари, основател на компанията за анализ на петролния пазар "Ванда Инсайтс" (Vanda Insights).

Междувременно удвояването на митата върху стоки от Индия до 50 процента от президента на САЩ Доналд Тръмп влезе в сила по план, засилвайки напрежението между двете най-големи демокрации и стратегически партньори в света, информира Ройтерс.

Наказателни мита от 25 на сто, наложени заради купуването на руски петрол от Индия, се прибавят към предишната ставка от 25 на сто върху много индийски продуккти. Така общите мита достигнаха 50 на сто за стоки като дрехи, скъпоценни камъни и бижута, обувки, спортни стоки, мебели и химикали - сред най-високите, налагани от САЩ, и колкото тези за Бразилия и Китай.

/ЦМ/

Към 09:45 на 27.08.2025 Новините от днес

