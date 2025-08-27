МИНА: НПО призовава Конституционния съд на Черна гора да отмени Основополагащото споразумение със Сръбската православна църква

Основополагащото споразумение със Сръбската православна църква (СПЦ) и измененията в Закона за религиозните общности нарушават правата на Черногорската православна църква (ЧПЦ) и вярващите, твърди неправителствената организация Черногорски форум, като иска отмяна на актове, които преценява като дискриминационни и противоконституционни, и настоява Конституционният съд да обяви Основополагащото споразумение за противоконституционно. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Черногорският форум се обърна към Конституционния съд, парламента и правителството на Черна гора, а също към черногорския президент Яков Милатович, Съвета на Европа, Венецианската комисия, Делегацията на ЕС в Черна гора и организации за правата на човека.

Според неправителствената организация Законът за свободата на вероизповеданието от 2021 г. е приет по извънредна процедура, а Основополагащото споразумение със Сръбската православна църква е подписано от тогавашния премиер Дритан Абазович без съгласието на парламента и по този начин са нарушени правата на Черногорската православна църква и нейните вярващи, като същевременно на Сръбската православна църква е предоставено институционално привилегировано положение.

Черногорският форум твърди, че действията на предишното правителство и парламентарното мнозинство представляват пряко нарушение на няколко разпоредби на Конституцията, включително членовете, които постановяват, че Черна гора е правова държава, че суверенитетът принадлежи на гражданите и че Конституцията е най-висшият юридически акт.

Черногорският форум също така подчертава, че чрез Основополагащото споразумение са нарушени и международни задължения на Черна гора, а именно Европейската конвенция за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Европейската социална харта.

„Поради всичко гореизложено неправителствената организация „Черногорски форум“ настоява Конституционният съд на Черна гора спешно да разгледа внесената инициатива и да обяви Основополагащото споразумение за противоконституционно, тъй като е прието без конституционни процедури и в ущърб на религиозното и гражданското равенство“, се казва в писмото.

