Спарта Прага ще играе в основната схема на Лигата на Конференциите

Боян Денчев
снимка: АР, Tom Weller
Прага,  
27.08.2025 22:29
 (БТА)

Спарта Прага се класира за основната фаза в Лигата на Конференциите, въпреки че загуби с 0:1 като гост на Рига ФК. Чехите имаха преднина от 2:0 след първата среща.

Лукаш Хараслин и Матей Ринеш имаха отлични шансове да дадат аванс на Спарта Прага през първото полувреме. Най-добрата възможност за Рига до почивката се откри пред Режиналдо Рамиреш в 37-ата минута, но защитник на гостите се намеси решително

Домакините от Латвия стигнаха до аванс в 68-ата минута чрез Яго Сикейра, но до края на срещата нов гол не падна. 

