Подробно търсене

Слаб спад при рефинансиранията, ръст при ипотеките за покупка на домове в САЩ, показват нови данни

Бойчо Попов
Слаб спад при рефинансиранията, ръст при ипотеките за покупка на домове в САЩ, показват нови данни
Слаб спад при рефинансиранията, ръст при ипотеките за покупка на домове в САЩ, показват нови данни
Къща е обявена за продан в град Съдбъри. Снимка: AP/Peter Morgan, архив
Вашингтон,  
27.08.2025 20:10
 (БТА)

Търсенето на ипотечни кредити в САЩ остана почти без промяна, но с лек спад за втора поредна седмица, тъй като лихвените проценти също се задържат на стабилни равнища. Това показват данни на Асоциацията на ипотечните банкери (MBA), цитирани от Си Ен Би Си.

Сезонно изгладеният индекс на организацията отчита спад от 0,5 на сто в общия обем на молбите за ипотечни кредити през миналата седмица спрямо предходната. Средният договорен лихвен процент по 30-годишни ипотечни заеми с фиксирана лихва и размер до 806 500 долара се повишава минимално – от 6,68 на сто до 6,69 на сто. Допълнителните разходи по тези кредити остават без промяна на равнище от 0,60 пункта, включително таксата за отпускане, при съотношение заем/стойност (LTV) от 80 на сто.

Молбите за рефинансиране намаляват с 4 на сто спрямо седмица по-рано, но остават с 19 на сто над нивото от същия период на миналата година. Делът им в общия обем на ипотечната активност спада до 45,3 на сто от 46,1 на сто.

Заявленията за ипотечни заеми за покупка на жилище отчитат повишение от 2 на сто за седмицата и са с 25 на сто повече в сравнение със същия период на 2024 г. Това е най-високото седмично равнище за последния месец. Средният размер на заемите за покупка се увеличава до 433 400 долара – най-високото ниво от два месеца, което отразява поскъпването на жилищата.

Според Джоел Кан, икономист в Асоциацията на ипотечните банкери, купувачите не са толкова чувствителни към лихвите на тези равнища и проявяват по-голяма активност, подкрепена от по-голямото предлагане и забавянето на ръста на цените на жилищата в редица райони на страната.

Лихвените проценти по ипотеките остават стабилни и в началото на тази седмица въпреки решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да освободи Лиса Кук от поста ѝ на член на Управителния съвет на Управлението за федералния резерв. Според анализатори назначаването на неин наследник може да доведе до по-агресивна политика за понижаване на лихвените проценти.

/БП/

Свързани новини

30.12.2024 20:04

Договорите за закупуване на обитавани жилища в САЩ достигнаха 21-месечен връх

Договорите за закупуване на обитавани жилища в САЩ се повишиха с повече от очакваното през ноември, отбелязвайки ръст за четвърти пореден месец, тъй като купувачите се възползваха от по-големия брой налични жилища за продажба, въпреки високите лихви
22.05.2024 19:28

Продажбите на обитавани жилища в САЩ с втори пореден месечен спад през април

Продажбите на обитавани жилища в САЩ неочаквано са се понижили през април, тъй като по-високите лихви по ипотечни кредити и ръста на цените на жилищата намалиха търсенето, предаде Ройтерс. Продажбите на жилища в САЩ са спаднали с 1,9 на сто през
08.09.2023 17:07

Заявленията за ипотечни кредити в САЩ са най-малко от 28 години

Подадените заявления за ипотечни заеми в САЩ са на най-ниското си ниво от десетилетия. Това е нов аргумент, че нарастващите лихви по ипотечни кредити отказват от покупка желаещите да придобият жилище, съобщи Асошиейтед прес. Според индекса на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:30 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация