Слаб спад при рефинансиранията, ръст при ипотеките за покупка на домове в САЩ, показват нови данни

Търсенето на ипотечни кредити в САЩ остана почти без промяна, но с лек спад за втора поредна седмица, тъй като лихвените проценти също се задържат на стабилни равнища. Това показват данни на Асоциацията на ипотечните банкери (MBA), цитирани от Си Ен Би Си.

Сезонно изгладеният индекс на организацията отчита спад от 0,5 на сто в общия обем на молбите за ипотечни кредити през миналата седмица спрямо предходната. Средният договорен лихвен процент по 30-годишни ипотечни заеми с фиксирана лихва и размер до 806 500 долара се повишава минимално – от 6,68 на сто до 6,69 на сто. Допълнителните разходи по тези кредити остават без промяна на равнище от 0,60 пункта, включително таксата за отпускане, при съотношение заем/стойност (LTV) от 80 на сто.

Молбите за рефинансиране намаляват с 4 на сто спрямо седмица по-рано, но остават с 19 на сто над нивото от същия период на миналата година. Делът им в общия обем на ипотечната активност спада до 45,3 на сто от 46,1 на сто.

Заявленията за ипотечни заеми за покупка на жилище отчитат повишение от 2 на сто за седмицата и са с 25 на сто повече в сравнение със същия период на 2024 г. Това е най-високото седмично равнище за последния месец. Средният размер на заемите за покупка се увеличава до 433 400 долара – най-високото ниво от два месеца, което отразява поскъпването на жилищата.

Според Джоел Кан, икономист в Асоциацията на ипотечните банкери, купувачите не са толкова чувствителни към лихвите на тези равнища и проявяват по-голяма активност, подкрепена от по-голямото предлагане и забавянето на ръста на цените на жилищата в редица райони на страната.

Лихвените проценти по ипотеките остават стабилни и в началото на тази седмица въпреки решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да освободи Лиса Кук от поста ѝ на член на Управителния съвет на Управлението за федералния резерв. Според анализатори назначаването на неин наследник може да доведе до по-агресивна политика за понижаване на лихвените проценти.