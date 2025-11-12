Пазарът на ипотечни кредити в САЩ се ускорява в началото на ноември въпреки растящите лихви

Заявките за отпускане на ипотечни кредити в САЩ са се увеличили миналата седмица, въпреки че пазарът на жилища навлиза в традиционно по-слабия зимен сезон, съобщи Си Ен Би Си.

Според най-новите сезонно коригирани данни на Асоциацията на ипотечните банкери (MBA) през седмицата, приключваща на 7 ноември, заявките за ипотечни кредити са се увеличили с 6 на сто спрямо предходната седмица, достигайки най-високото си ниво от септември.

Заявките са с 31 на сто повече в сравнение със същия период на миналата година, въпреки че средният лихвен процент по 30-годишните ипотеки, които са с фиксиран лихвен процент и баланс на кредита от 806 500 долара или по-малко, се е повишили от до 6,34 на сто, посочват от асоциацията.

Заявките за стандартни кредити, както и такива гарантирани от правителството, са се увеличили, тъй като потенциалните купувачи на жилища продължават да търсят, особено там, където предлагането се е увеличило и ръстът на продажните цени се е забавил. Въз основа на некоригирания индекс на покупките на жилища за седмицата, настоящата първа седмица на ноември е най-силното начало на месеца от 2022 г. насам“, заяви Джоел Кан, икономист в Асоциацията на ипотечните банкери.

Молбите за рефинансиране, които бяха на високи нива миналия месец, спаднаха с 3 на сто през седмицата, но все пак остават със 147 на сто повече, отколкото преди година.