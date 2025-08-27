АЗЕРТАДЖ: Измененията в конституцията на Армения са основни условия за подписване на мирното споразумение, заяви външното министерство в Баку

Има две основни условия за подписване на окончателния документ - мирното споразумение между Азербайджан и Армения. Първото е разпускането на Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, което вече е договорено и по този въпрос е изработена обща позиция. Второто е въвеждането на определени изменения в конституцията на Армения, заяви заместник-министърът на външните работи на Азербайджан Ялчин Рафиев, цитиран от азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Рафиев обясни, че без конституционните изменения правната рамка на окончателния документ няма да има достатъчна сила, като добави, че тези промени са от особено значение както за легитимността на процеса, така и за регулирането на бъдещите отношения в съответствие с международното право.

"Следователно този въпрос остава на преден план в глобалния дневен ред и оказва пряко влияние върху подписването на документа", добави дипломатът.



