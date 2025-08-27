Подробно търсене

МТИ: Австрийският президент отправя „неоснователни обвинения“ срещу Унгария, заяви Петер Сиярто

Атанаси Петров
Външният министър на Унгария Петер Сиярто. Снимка: АП/Petros Giannakouris
Будапеща,  
27.08.2025 20:18
 (БТА)

Австрийският президент Александър ван дер Белен отправи „неоснователни обвинения срещу Унгария относно нейните демократични практики“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Сиярто написа в социалните мрежи, че президентът на Австрия си е „сътрудничил с чуждестранни играчи“ и „е лишил партията, спечелила изборите в Австрия, от възможността да управлява страната“. Затова според външния министър на Унгария Ван дер Белен „не бива да дава уроци по демокрация на други държави“.

Изказването на Сиярто бе в отговор на неотдавнашни коментари на австрийския президент за влошаващото се състояние на правовата държава в Унгария.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ЛМ/

