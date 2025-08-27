МТИ: Австрийският президент отправя „неоснователни обвинения“ срещу Унгария, заяви Петер Сиярто

site.btaМТИ: Австрийският президент отправя „неоснователни обвинения“ срещу Унгария, заяви Петер Сиярто
Австрийският президент Александър ван дер Белен отправи „неоснователни обвинения срещу Унгария относно нейните демократични практики“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.
Сиярто написа в социалните мрежи, че президентът на Австрия си е „сътрудничил с чуждестранни играчи“ и „е лишил партията, спечелила изборите в Австрия, от възможността да управлява страната“. Затова според външния министър на Унгария Ван дер Белен „не бива да дава уроци по демокрация на други държави“.
Изказването на Сиярто бе в отговор на неотдавнашни коментари на австрийския президент за влошаващото се състояние на правовата държава в Унгария.
