Бедствието е невиждано досега в района на Несебър, заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов

Бедствието е невиждано досега в района на Несебър, заяви пред журналисти във вилно селище Елените областният управител на Бургас Владимир Крумов.

По думите му, още във вторник са били получени указания от Министерския съвет и министър-председателя, които незабавно са били предадени на местните власти.

Предупредили сме всички кметове на общини, кметове на кметства и кметски наместници да обиколят своите населени места, да видят дали са изчистени речните корита, дали има струпвания на сметища. Ако има хора, които живеят на приземните етажи, да бъдат предупредени да се изнесат нависоко и да нощуват там, уточни той.

Областният управител каза, че днес сутринта е била задействана системата BG-Alert първо на територията на община Царево, а след това и няколко пъти в община Несебър.

За съжаление бедствието е много голямо, невиждано досега на тази територия. Имаме спомен – преди две години на територията на община Царево беше същото. За кратко време падна изключително много дъжд, който предизвика над два метра вълна, която отне живота на няколко души, припомни той.

Благодаря на пожарната, на военните, на МВР, на жандармерията, на Общината – които реагираха адекватно. Изказвам съболезнования на близките на загиналите. За съжаление имаме трима човека, на които водата отне живота, каза още областният управител.

Той допълни, че ще бъде назначена проверка във връзка с постъпила информация за евентуално застрояване в дерета. "Всички оперативни мерки ще бъдат извършени. Медиите ще бъдат уведомени", подчерта той.