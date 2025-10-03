За пореден път се налага да действаме при изключително екстремни условия, каза главен комисар Александър Джартов

За пореден път се налага да действаме при изключително екстремни условия, заяви пред журналисти във вилно селище Елените главен комисар Александър Джартов, директор на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

През денонощието имахме 312 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка. Голяма част от тях бяха за паднали дървета. За съжаление, в районите, където паднаха големи количества дъжд, загубихме човешки животи. Съболезнования на всички близки на загиналите, каза още главен комисар Джартов.

Той отбеляза, че климатичните условия се променят значително и това поставя нови предизвикателства пред службите. "Виждате, че се променя климатът. Преминаваме без абсолютно никаква граница от сезона на тежки пожари към сезона на наводнения. Затова е необходимо да започнем да мислим повече за превенцията, защото тя е ключова", коментира Джартов.

Главен комисар Джартов съобщи, че през нощта във вилно селище Елените ще останат дежурни екипи.