Ученици представят новите химни на десет български училища на концерт в Народния театър

Ученици от десет български училища представят днес в Народния театър новите си училищни химни, изготвени по инициативата „Светилник“ на „Музикаутор“. БТА е медиен партньор на инициативата от създаването й през 2021 г.

В четвъртото издание на кампанията „Светилник 2024-2025: Музика-лъчи!“ с училищни химни се сдобиха 79-о Средно училище „Индира Ганди” – София, Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, 17-о Средно училище „Дамян Груев“ – София, Основно училище „Д-р Петър Берон“ – Пловдив, Основно училище „Петко Рачев Славейков” – Велико Търново, Основно училище „Гео Милев“ – село Белозем, Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас, 58-мо Основно училище „Сергей Румянцев“ – София, Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ – Смолян, Средно училище „Св. Климент Охридски“ – село Стамболово.

Организацията на автори и композитори "Музикаутор" обяви избраните училища измежду кандидатствалите на 1 ноември 2024 г., в Деня на народните будители. От 2021 година, когато стартира инициативата, голямото семейство на „Светилник“ вече обединява 21 училища и техните 1305 учители и 15 238 ученици от 12 български града, обявиха тогава от „Музикаутор“.

През януари тази година от организацията съобщиха творческите екипи за създаването на новите химни, които да представят мисията и идентичността им, и да допълнят символиката на десетте училища. Творческите екипи бяха избрани от училищата, след като представиха демо версии на предлаганите от тях химни.

Инициативата се провежда за четвърта поредна година от организацията на автори и композитори ''Музикаутор'', с подкрепата на партньори - БТА, БНР, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", Народния театър "Иван Вазов", и преминава под патронажа министерствата на културата, и на образованието и науката.

БТА в партньорство с "Музикаутор" и съдействието на Националното музикално училище "Любомир Пипков" открива инициатива за създаване на авторски училищни химни, обяви на пресконференция в пресклуба на БТА генералният директор на агенцията Кирил Вълчев на 15 септември 2021 г.

Голямата цел е училищата в България да запеят, каза Кирил Вълчев. Целта на БТА е да направим тази кампания максимално видима. Мисията на националната информационна агенция на България е да популяризира книжовния български език, националните традиции и култура, посочи той. По думите му първите химни на училища са писани в България още преди Освобождението. Няколко от училищата в Елена в средата на 19-и век са имали свои химни. Най-известният е химнът на светите братя Кирил и Методий "Върви народе възродени", каза още Вълчев.

БТА представя училищата и новите химни, създадени по инициативата, с материали в текст, снимки и видео от началото на кампанията, които се публикуват в емисиите на Агенцията и в специална рубрика „Светилник“.

/АКМ