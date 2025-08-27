КАБАР: Киргизстан и Узбекистан се споразумяха за процедурата за изплащане на пенсии

Делегации, водени от заместник-председателката на Социалния фонд на Киргизстан Гулмира Жуматаева и директора на Пенсионния фонд на Узбекистан Мурадбек Атажанов, се споразумяха в Ташкент за предварителен механизъм за изплащане на пенсии на гражданите, съобщи пресслужбата на узбекистанския фонд, цитирана от киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Участниците в срещата разгледаха проект на междуправителственото споразумение за социално и пенсионно осигуряване, който взема предвид спецификите на двете национални законодателства.

Споразумението има за цел да създаде равни условия за гражданите на Киргизстан и Узбекистан при правото им на получаване на пенсии и да премахне двойните плащания. При отпускане на пенсия се имат предвид годините на трудов стаж, а изплащането се извършва директно и не зависи от мястото им на пребиваване.

Прилагането на документа ще засили сътрудничеството между двете страни и ще проправи пътя за големи проекти като железопътната линия Китай-Киргизстан-Узбекистан.

