КАБАР: Първият вицепрезидент на Иран е на официално посещение в Киргизстан

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров прие в град Чолпон Ата първия вицепрезидент на Ислямската република Иран Мохамад Реза Ареф, който пристигна в страната като наблюдател на заседанието на Евразийския междуправителствен съвет, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Жапаров и Реза Ареф обсъдиха редица въпроси като двустранните договори и многостранното сътрудничество.

Държавният глава на Киргизстан потвърди, че укрепването на всестранното сътрудничество с Иран е едно от приоритетните направления на външната политика на неговата страна. През годините на сътрудничество двете страни са създали подходяща основа за ефективно развитие на двустранните отношения, представляващи взаимен интерес.

Както отбеляза Жапаров, едно от важните направления на киргизстанско-иранското партньорство е ефективното използване на транспортно-транзитния потенциал на две страни, което ще съдейства на Киргизстан за транспортен излаз на океан чрез иранските пристанища.

Мохамад Реза Ареф благодари на държавния глава на страната домакин за топлия прием и предаде поздравления от президента на Иран Масуд Пезешкиан.

Първият вицепрезидент на Иран оцени положително динамиката на развитието на киргизстанско-иранските отношения и изрази готовност за продължаване на тяхното укрепване.

Страните съгласуваха приемането на съвместни мерки с цел да се запази традиционно доброто сътрудничеството.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)