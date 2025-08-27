Общинският съвет в Бойница прие на днешното си заседание Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Общината за 2024 г.

Общинският съвет (ОбС) в Бойница прие на днешното си заседание Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Общината за 2024 г. Председателят на ОбС Габриела Тошева уточни, че той е минал на обществено обсъждане, а кметът Анета Генчева допълни, че е публикуван на сайта на Община Бойница. С това решение на ОбС се приемат и годишният отчет за състоянието на общинския дълг, както и отчетът за капиталовите разходи към 31 декември 2024 г.

Съгласно посоченото в публикувания отчет, използвани са средства за ремонт на сградата на Основно училище (ОУ) „Васил Левски". Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди е изградена в училището, детската градина и административната сграда на Общината в село Бойница, както и в центровете за настаняване от семеен тип в селата Бойница и Бориловец. През 2024 г. е извършен основен ремонт на площада в село Периловец. Проектирането и изграждането на фотоелектрично улично осветление в населените места, както и изграждането на закрито стрелбище в село Бойница, също са посочени в отчета за капиталовите разходи през миналата година.

Общинските съветници одобриха Годишния план за развитие на социалните услуги за 2026 г. По думите на кмета на Общината докладите от проверките от Агенцията за качество на социалните услуги са положителни. Не се предвижда изграждането на нови социални услуги през следващата година, защото съществуващите отговарят на това, което е необходимо, каза още Анета Генчева.

Общинският съвет реши да утвърди предложените от директора на Основно училище „Васил Левски“ в село Бойница четири паралелки в начален и прогимназиален етап с по-малко от 10 ученици. за учебната 2025-2026 г. Запазва се броят на учениците и през следващата учебна година, каза директорът на училището по време на заседанието. През последните години с този брой ученици успяваме да се справим финансово, без да е необходимо дофинансиране от Общината, отбеляза тя. По Плана за възстановяване и устойчивост вече има два новоизградени STEM-кабинета в училището, които предстои да бъдат открити.

Общинският съвет гласува и утвърди една слята разновъзрастова група от 14 деца в детска градина „Йонка Маркова“ в село Бойница за учебната 2025-2026 г. Филиалът в село Раброво няма да функционира през следващата учебна година, поради намаляване на броя на децата – по-малко от шест, както и липсата на деца за подготвителна група, и невъзможност от страна на Общината да поеме изцяло издръжката му.