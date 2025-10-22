Всяка десета двойка в Шумен избира да се венчае на Паметника „Създатели на българската държава“, Шуменската крепост е желано място за изнесен ритуал

Общо 360 граждански брака са сключени от 1 януари до днес в Шумен, от които 33 - на Паметника „Създатели на българската държава“. През 2024 г. сключените в града бракове са 451. Това съобщиха днес от пресцентъра на общинската администрация.

Отчита се повишен интерес към изнесени ритуали - двойките могат да подават заявления за такъв ритуал на избрано от тях място на територията на община Шумен срещу такса от 250 лв. Най-предпочитани са Шуменската крепост и комплекс, разположен до Шуменския язовир.

Със заповед на кмета на Шумен са регламентирани местата в града за сключване на граждански брак – Паметника „Създатели на българската държава“, Сребровата къща, Младежкия дом и в сградата на Община Шумен. Тези места се избират за ритуала и от граждани на други общини и чужденци. Все повече двойки избират да подпишат брак на Паметника „Създатели на българската държава“ - в Информационен център и в откритите площи. За миналата 2024 г. ритуалите там са били 32, а до този момент на 2025 г. са 33.

Сключването на брак в сградата на Община Шумен е безплатно както в почивните, така и в работните дни. Когато ритуалът е заявен за Паметника „Създатели на българската държава“, се заплаща такса в размер на 95 лв. в делничен ден и 100 лв. в празничен - за Информационния му център. Таксата обаче е 120 лв. за ритуал в откритото пространство на мемориалния комплекс. За брак в Младежкия дом се плаща 100 лв. за ритуал в събота или неделя и 80 лв. - за делничен ден. Десет двойки през тази година са избрали да се венчаят в Сребровата къща. Таксата за сключване на брак там е 120 лв.

В Шумен сключване на брак с чужденец е имало досега с граждани на Турция, Германия, Украйна (бракове между украински граждани), Филипините, Гърция, Туникс, Косово, Молдова, Русия, Великобритания, Белгия, Малайзия, Латвия, Италия, Франция, Нигерия, Полша, Грузия, Австрия. По закон двойката може да избере къде да сключи брак, а ако избере град Шумен, не е задължително в двойката да има шуменски гражданин.

Кметовете, кметските наместници и специалистите по селата също са длъжностни лица по гражданско състояние. От началото на 2025 г. до днес са сключени 10 брака в селата Велино, Вехтово, Друмево, Ивански, Мадара, Салманово и Черенча.

Гражданските бракове през 2024 г. в област Шумен са 520, с 2,2 процента повече в сравнение с 2023 година, съобщиха от Отдел "Статистически изследвания - Шумен" на Териториално статистическо бюро – Североизток през юни.