Арда Кърджали тренира в Момчилград преди домакинството на Ракув Ченстнохова

Отборът на Арда Кърджали проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш срещу Ракув Ченстохова от турнира Лига на конференциите. Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи малко повече от един час.

Наставникът Александър Тунчев наблегна на последни детайли около състава.

Срещата е утре 28 август от 21:00 часа на стадион „Арена Арда“. Касите отварят в 10:00 часа и ще работят до края на първото полувреме.