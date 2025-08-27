Подробно търсене

Арда Кърджали тренира в Момчилград преди домакинството на Ракув Ченстнохова

Боян Денчев
снимка: БТА
Кърджали,  
27.08.2025 20:29
 (БТА)

Отборът на Арда Кърджали проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш срещу Ракув Ченстохова от турнира Лига на конференциите. Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи малко повече от един час.

Наставникът Александър Тунчев наблегна на последни детайли около състава.

Срещата е утре 28 август от 21:00 часа на стадион „Арена Арда“. Касите отварят в 10:00 часа и ще работят до края на първото полувреме.

/БД/

