Премиерът Росен Желязков и комисарят по земеделие Кристоф Хансен ще открият реконструиран напоителен канал в Хасково

Министър-председателят Росен Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен ще открият реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Хасково от 10:00 ч. днес, съобщиха от правителствената пресслужба.

В събитието ще участват също министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева. Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

През 2024 г. от земеделското министерство обявиха, че с ремонта площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 декара.

С реконструкцията се цели намаляване на загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 километра. Ще се подават по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и ще се постигне предотвратяване на наводняване на прилежащи земеделски земи. Водоразпределението и експлоатацията на канала също ще бъдат подобрени, като ще се създадат условия и за по-лесно почистване.