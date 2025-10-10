Подробно търсене

Тръмп и финландският президент сключиха сделка за ледоразбивачи

Пламен Йотински
Ледоразбивачът "Кътър Хийли" на Американската брегова охрана е акостирал в Копенхаген, Даниа, през 2023 г. Leselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP
Вашингтон,  
10.10.2025 04:04
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и финландският му колега Александер Стуб сключиха споразумение за придобиването от страна на Американската брегова охрана на до 11 ледоразбивачи с цел укрепване на националната сигурност на САЩ в Арктика, съобщи Ройтерс.

Тръмп и Стуб са установили приятелски връзки, откакто Тръмп се върна на власт през януари, и двамата се срещнаха през март в имението в Maр a Лaго на президента във Флорида, където играха голф.

Двамата лидери одобриха меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на ледоразбивачите, който има за цел да положи основите на търговски споразумения между Американската брегова охрана и финландски компании.

Съгласно споразумението Финландия ще построи четири "арктически кораба за сигурност“ в свои корабостроителници, а след това САЩ ще се възползват от финландския опит, за да построят до седем нови ледоразбивачи в корабостроителници, разположени в Съединените щати.

"Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света, а Финландия е известна с производството им", каза Тръмп, седейки рамо до рамо със Стуб в Овалния кабинет.

Стуб го нарече "огромно стратегическо решение" от страна на Тръмп, "защото всички знаем, че Арктика е важна от стратегическа гледна точка".

11-те арктически кораба за сигурност – нови ледоразбивачи със среден тонаж, които ще се използват от бреговата охрана на САЩ – се очаква да струват около 6,1 милиарда долара, заяви представител на Белия дом.

Тръмп също така заяви, че САЩ ще защитят Финландия, съюзник в НАТО, ако руският президент Владимир Путин нареди атака, но "не мисля, че той ще направи това".

Стуб също омаловажи краткосрочния риск от Русия за Финландия, като заяви в интервю за Ройтерс, че Москва не е "непосредствена военна заплаха".

Тръмп постоянно призовава САЩ да придобият до 40 нови ледоразбивачи, за да подобрят националната си сигурност в Арктика и да противодействат на нарастващото влияние на Китай и Русия.

В момента самата Русия разполага с около 40 ледоразбивача, което е многократно повече от най-близката страна, което дава на главния враг на НАТО потенциално значително предимство в далечния север.

"Мисля, че хората осъзнават, че трябва да засилим възпиращия си ефект, за да не бъде възможен конфликт (с Русия)", заяви Стуб в интервю след посещението си при Тръмп.

/ПЙ/

