Подробно търсене

Руски дронове предизвикаха пожар във висока жилищна сграда в Киев

Пламен Йотински
Руски дронове предизвикаха пожар във висока жилищна сграда в Киев
Руски дронове предизвикаха пожар във висока жилищна сграда в Киев
Разрушени при руски удари по Киев жилищни сгради. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
10.10.2025 03:11
 (БТА)
Етикети

Масирана руска атака с дронове предизвика пожар във висока жилищна сграда в центъра на Киев рано днес, а фрагменти от дроновете паднаха на земята в няколко района, съобщиха официални лица, предаде Ройтерс.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киев, каза, че дрон е запалил апартаменти на 6-ия и 7-ия етаж на висока сграда в централния Печерски район. Публикувани в интернет снимки показват апартаменти в пламъци, докато пожарникарите се приготвят за действие.

Ткаченко заяви, че няма информация за жертви.

В югоизточния град Запорожие дронове са ударили няколко цели, ранявайки двама души и предизвиквайки поне един пожар в жилище, заяви областният губернатор.

/ПЙ/

Свързани новини

08.10.2025 12:47

Петима души бяха убити при размяна на удари между Русия и Украйна днес

Трима души бяха убити при ракетен удар по руската Белгородска област, а двама при обстрел на град Херсон в Южна Украйна, съобщиха властите в Русия и Украйна, цитирани от Франс прес. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви в
06.10.2025 20:53

Двама души загинаха при украинска ракетна атака в Русия; родилен дом бе засегнат в Украйна

При украински въздушен удар срещу руския град Белгород днес бяха убити двама граждани, предаде Франс Прес. Киев съобщи, че е предприел също така въздушни атаки с дронове срещу завод за взривни вещества близо до Нижни Новгород и петролен терминал на полуостров Крим.
06.10.2025 17:25

Украински командир каза, че руски диверсионни групи действат в Покровск

Руски диверсионни групи действат в обсадения източен украински град Покровск, където има сблъсъци между въоръжените сили на Украйна и Русия, съобщи украински командир на отряд оператори на ударни дронове, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:12 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация