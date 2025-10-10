Невена Цонева и „Баш бенд“ ще изнесат тази вечер концерт в НДК

site.btaНевена Цонева и „Баш бенд“ ще изнесат тази вечер концерт в НДК
Невена Цонева и „Баш бенд“ ще изнесат концерт в зала „Люмиер“ на НДК в София тази вечер, съобщават организаторите.
Това е послледната им изява от турнето в 11 български града, наречено „Заедно".
На живо ще звучат песните от албума „Тук сме".
Специални гости са народната певица Нели Андреева и женският квартет към хор „Нуша", които ще представят фолклорни обработки.
/ДД
/ТС/
