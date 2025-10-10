Подробно търсене

Невена Цонева и „Баш бенд“ ще изнесат тази вечер концерт в НДК
Невена Цонева и „Баш бенд“ завършват турнето си в 11 български града, визия – организатори
София,  
10.10.2025 06:35
 (БТА)

Невена Цонева и „Баш бенд“ ще изнесат концерт в зала „Люмиер“ на НДК в София тази вечер, съобщават организаторите.

Това е послледната им изява от турнето в 11 български града, наречено „Заедно".

На живо ще звучат песните от албума „Тук сме".

Специални гости са народната певица Нели Андреева и женският квартет към хор „Нуша", които ще представят фолклорни обработки.

/ДД

/ТС/

