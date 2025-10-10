Шведската метъл група Opeth идва с новото си шоу в София

Шведската прогресив метъл група Opeth идва с новото си шоу в София на 10 октомври – в Asics Arena, съобщават организаторите от Blue Hills.

По думите им акцентът в програмата ще падне върху актуалното им издание – концептуалния албум The Last Will and Testament (2024, Reigning Phoenix Music/Moderbolaget Records).

„И този път Opeth ще представят шоу, което ще ни накара да се почувстваме така, сякаш ги гледаме на живо за първи път. Но при Opeth винаги е така – очаквай неочакваното. Те са отворени към експеримента, с лекота придават нов и винаги свеж израз на идеите си, без да забравят корените си. В забележителната си над 30-годишна кариера бандата не само преминава през множество промени в състава, но и през истински метаморфози, отправяйки музикални предизвикателства както към себе си, така и към феновете си“, коментират от Blue Hills.

Припомнят, че музикантите от Opeth са известни със способността си да пресъздават сложността на музиката си на живо по уникален начин, съчетавайки прогресив метъл с фолк, джаз и дет метъл. Те са културен феномен, а музикалното наследство, носещо подписа на Микаел Окерфелд, вероятно скоро ще бъде разглеждано в специализираните учебни заведения като пример за напредничаво композиторско мислене, посочва критиката.

Opeth идва в състав Микаел Окерфелд – китара, вокали, Фредрик Окесон – китара, Мартин Мендес – бас, Йоаким Свалберг – кийборди, Валтер Вайринен – барабани. Предстои да бъде обявена група, която ще бъде подгряваща за цялото им европейско турне.

/ДД