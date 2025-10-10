„Чужденецът“ на Франсоа Озон открива „Синелибри“

„Чужденецът“ на френския режисьор Франсоа Озон открива 11-ото издание на „Синелибри“ – на 10 октомври в зала 1 на НДК, съобщават от екипа на тазгодишния кино-литературен фестивал.

По думите им събитието ще бъде съпроводено с романтичен спектакъл с ефектна хореография и визуални препратки към романа, вдъхновил мотото на фестивала - „Пяната на дните“.

„Чужденецът“ (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света. Именно това произведение се спряга като връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература. Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна, а актьорът Бенжамен Воазен, в ролята на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят, както и в романа, остава недосегаем за психологически анализ и диагноза.

„Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в „подсилените“ женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир“, пише критиката. „Чужденецът“ пристига у нас с номинация за „Златен лъв“ и номинация за наградата на публиката от фестивала в Сан Себастиан.

Франсоа Озон е добре познат на българската публика със смелия си визионерски подход към киното, балансиращ силата на автентичната човешка история с драматизма на преживяванията, които са плод на необикновени обстоятелства, припомнят от „Синелибри“.

Това не е първият случай, в който режисьорът работи с изгряващата звезда на френското кино Бенжамен Воазен. В показана на „Синелибри“ младежка драма на Озон – „Лято `85“ (2020), той си партнира с Филип Льофевр и Валерия Бруни Тедески. Воазен се превъплъти и в образа на Люсиен дьо Рюбампре от филма „Изгубени илюзии“, адаптация по романа на Оноре дьо Балзак, режисирана от Ксавие Джаноли. Ребека Мардър, която също играе в „Чужденецът“, е позната у нас с изпълнението си в „Престъплението е мое“, отново на Франсоа Озон.

/ДД