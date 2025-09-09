„Синелибри“ обяви специални киносъбития с Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница

На „Синелибри“ ще има специални киносъбития с Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница, обявиха от екипа на кино-литературния фестивал.

Актьорът и музикант Клаес Бенг, нашумял с ролята си в комедийната драма „Квадратът“ на режисьора Рубен Йостлунд, която го превръща в първия датски актьор, спечелил Европейска филмова награда, ще открие премиерата на филма „Голямата арка“ на 22 октомври в кино „Люмиер“. Прожекцията ще бъде съпроводена със среща с прочутия актьор. Световната премиера на френско-датската биографична драма на режисьора Стефан Демустие се състоя на фестивала в Кан. Адаптация по едноименния роман на Лорaнс Косе, филмът възкресява историята около появата на един от най-известните паметници в Париж, който е бил обект на ожесточени спорове по време на управлението на Франсоа Митеран. Датският архитект Ото фон Спрекелсен печели конкурса, но визията и идеите му относно монументалния проект много скоро се сблъскват с реалността и с политическата конюнктура. В образа на архитекта се превъплъщава самият Клаес Бенг, за да изкове поредния блестящ киноперсонаж.

На 22 октомври е срещата с един от най-изявените френски филмови продуценти – Атон Сумаш, носител на множество отличия, включително „Сезар“ за анимационния филм „Малкият принц“ (2016). В София той ще представи ръчно рисуваната анимация „Невероятният свят на господин Паньол“, биографична драма за знаменития писател, драматург, сценарист, режисьор и продуцент Марсел Паньол, от чието рождение през февруари се навършиха точно 130 години. Филмът на режисьора Силвен Шоме, чиято премиера пожъна успех на фестивала в Кан, рисува портрет на един необикновен артист, отгледан в семейство от средната класа в Марсилия, за да се превърне в един от най-изобретателните и плодовити творци в света между 30-те и 50-те години на миналия век.

На 23 октомври в „Дом на киното“ режисьорът Сергей Лозница, една от най-ярките и влиятелни фигури в съвременното украинско документално и игрално кино, ще представи новата си творба – „Двама прокурори“. Филмът спечели възторга на критиката в Кан и се нареди сред тазгодишните претенденти за „Златна палма“. Беше удостоен и с наградата „Франсоа Шале“. Лозница показва как злокачествената бюрокрация удържа позициите си и се възпроизвежда, заразявайки онези, които ѝ се противопоставят, с бацила на вината. Филмът е копродукция на Франция, Германия, Нидерландия, Латвия, Румъния, Литва и Украйна, и е „хибрид“ между исторически трилър и биографична драма, базиран на едноименната повест на Георги Демидов – физик, писател, дългогодишен политически затворник, оцелял от ГУЛАГ, тормозен от държавата до смъртта си. В сценария са вплетени и монолози на Гогол.

/ДД