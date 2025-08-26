Силви Вартан се завръща в България заради "Синелибри", съобщават от екипа на кино- литературния фестивал.

Грандамата на френската музика ще връчи най-престижната награда на фестивала и ще представи филма „Мама и чудото на живота“.

От 'Синелибри" припомнят, че певицата се сбогува с българските почитатели на своето творчество чрез два концерта през 2018 година, съответно в София и Варна, оттогава не е имала публични изяви на българска земя.

Силви Вартан каца в София навръх 24 октомври, по случай празничната церемония по награждаване в зала 1 на НДК, когато международното жури, оглавено от датския актьор Клаес Бенг, ще отличи кино-литературната адаптация на годината. В рамките на церемонията Вартан лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна „звезда“ – режисьорката Агнешка Холанд.

На 25 октомври Вартан ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев – „Силви Вартан. От любов“, посветен на нейния жизнен и творчески път. На 26 октомври, отново в нейно присъствието, заедно с Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“, на режисьора Кен Скот.

Копродукцията на Франция и Канада пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в тази история на майка, готова да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и Силви Вартан.

Силви Вартан има две книги, издадени на български език – „Мама…“ и „Дума по дума“ припомнят от екипа на фестивала.

Певицата и актриса е родена в с. Искрец, Софийска област, но на 7-годишна възраст се установява със семейството си във Франция. В продължение на няколко години учи интензивно френски език и, едва 17-годишна записва първата си песен със съдействието на своя брат, музикалния продуцент Еди Вартан. Така започва нейната дългогодишна кариера на музикалната рок, поп и джаз сцена, съпроводена с турнета в цял свят и участия в киното и театъра. Името ѝ се свързва най-често със стила „йе-йе“. Заедно с Джони Холидей, с когото са съпрузи в продължение на 15 години и родители на един син, се превръщат в „златната двойка“ на Франция и постигат успех. Самият Шарл Азнавур подарява на Силви песента La plus belle pour aller danser, пожънала огромна популярност и в България. При изявите си на родна земя легендарната изпълнителка никога не пропуска да изпее и песента La Maritza, която има автобиографичен мотив – засяга болезнената тема за емиграцията и носталгията по родната земя.

/ДД