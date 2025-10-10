Министър Мариан Бачев: „Синелибри“ съчетава въображението с естетическото преживяване

„Синелибри“ е събитие, което през годините се превърна в културен празник и интелектуално преживяване, обединяващо два от най-силните езици на човешкото въображение – словото и образа. Това казва министърът на културата Мариан Бачев в поздравителен адрес, който беше прочетен на откриването тази вечер на кино-литературния фестивал.

Събитието бе в изпълнената до краен предел зала 1 на НДК, видя репортер на БТА.

По думите на министъра през последното десетилетие „Синелибри“ се е превърнал във форум, който успява да съчетае въображението с естетическото преживяване: „Тук филмът не е адаптация, а продължение на текста, диалог между режисьора, писателя, актьора, зрителя, разговор между наследството на миналото, актуалността на настоящето и идеята на бъдещето“.

За Министерството на културата е чест да подкрепи фестивала, казва Бачев, наричайки „Синелибри“ празник на ума, сетивата и въображението. Културният министър е изпратил и кошница с цветя до екипа на фестивала, както и кметът на София – Васил Терзиев.



„Това е фестивал, в който словото среща образа, а въображението намира своя втори живот. Под мотото „Пяната на дните“ празнуваме изкуството като ефирна магия с неугасима следа и отдаваме почит на смелите и вдъхновени кинотворци, които се впускат в благородното безумие да превеждат литературата на езика на киното“, каза директорът на фестивала – Жаклин Вагенщайн.

Тя припомни, че „Синелибри“ продължава 23 дни, със 70 филма, 40 събития и 20 гости в обще седем града.

„Фестивалът, със своята взискателно подбрана и отворена към света програма, ни напомня, че великите литературни произведения остават постоянен източник на вдъхновение за нови творби, като намират нов отлас в езика на образите. Тази вечер имаме привилегията да гледаме екранизацията на френския режисьор Франсоа Озон по романа „Чужденецът“ на Албер Камю“, каза френският посланик Мари Дюмулен.

„Романът, издаден преди повече от 80 години, остава един от основополагащите текстове на 20-и век. Това е роман, който дълбоко впечатлява. И аз се сещам за този откъс в повествованието, когато в присъствието на свещеника, малко преди екзекуцията си главният герой споделя единственото си желание – живот, в който да може да си спомни за настоящия живот. Невъзможно, но разтърсващо желание. То изразява едновременно бремето на преживяното и мечтата всичко да започне отново“, каза Мари Дюмулен.

Тя благодари на екипа на фестивала, че винаги отрежда важно място на Франция, на нейните писатели и режисьори, защото този „постоянен избор е доказателство за осезателната и жива връзка между нашите две страни“. Тази година това вярно отношение на фестивала придобива особено значение, тъй като скоро ще имаме удоволствието да посрещнем Силви Вартан – личност, която така прекрасно олицетворява дълбочината на връзките, които споделяме, каза още Мари Дюмулен.