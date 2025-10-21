„Живот с идиот“ на Теодор Ушев ще има премиера на „Синелибри“

Новият филм на Теодор Ушев – късометражната анимация „Живот с идиот“, ще бъде показан премиерно тази вечер във Френския институт, информират от кино-литературния фестивал.

Ще бъдат представени още три заглавия на аниматора, получили признанието на критиката. „Изтритият Айзенщайн“ третира темата за руската инвазия в Украйна. „Вълкът“ е адаптация по разказ на Емилиян Станев и представлява преосмисляне на вечния конфликт между природата и човечеството. „До последен дъх“ отдава почит към едно от знаковите произведения в историята на киното – едноименния филм на легендарния Жан-Люк Годар. Нарисуван с вода върху пясъчна хартия, филмът на Ушев откри фестивала в Анси през 2023 година.

Гости на събитието ще бъдат Илко Градев, който ще осигури съпровод на част от прожекциите, и Теодор Ушев, който ще участва в открита дискусия с публиката.

Застъпниците на екологичната кауза и опазването на природното богатство трябва да включат в програмата си документалния филм на Дейвид Алън „Завръщане към дивата природа“, който ще бъде излъчен тази вечер, 21 октомври, в кино „Одеон“, информират от „Синелибри“. Филмът се опира на мемоарната книга „Завръщане на дивата природа в британска ферма“ (2018) на британската писателка и природозащитничка Изабела Трий. Удостоена с наградата за литература на „Ричард Джефрис съсайъти“, книгата разказва за създаването на Knepp Wildland, първия мащабен проект за rewilding в равнинната част на Англия, който обхваща площ от над 14 000 декара на територията на замъка Knepp. Прожекцията на документалния филм ще бъде последвана от дискусия за способността на киното да влияе върху отношението ни към природата. Специален гост на събитието ще бъде проф. Божидар Манов. Ще бъдат прожектирани и видеоматериали на екологична тематика на студенти от НАТФИЗ.

