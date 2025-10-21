Подробно търсене

„Живот с идиот" на Теодор Ушев ще има премиера на „Синелибри"

„Живот с идиот“ на Теодор Ушев ще има премиера на „Синелибри“
„Живот с идиот“ на Теодор Ушев ще има премиера на „Синелибри“
„Живот с идиот“ на Теодор Ушев ще има премиера на „Синелибри“, визия – фестивал
София,  
21.10.2025 07:30
 (БТА)

Новият филм на Теодор Ушев – късометражната анимация „Живот с идиот“, ще бъде показан премиерно тази вечер във Френския институт, информират от кино-литературния фестивал.

Ще бъдат представени още три заглавия на аниматора, получили признанието на критиката. „Изтритият Айзенщайн“ третира темата за руската инвазия в Украйна. „Вълкът“ е адаптация по разказ на Емилиян Станев и представлява преосмисляне на вечния конфликт между природата и човечеството. „До последен дъх“ отдава почит към едно от знаковите произведения в историята на киното – едноименния филм на легендарния Жан-Люк Годар. Нарисуван с вода върху пясъчна хартия, филмът на Ушев откри фестивала в Анси през 2023 година.

Гости на събитието ще бъдат Илко Градев, който ще осигури съпровод на част от прожекциите, и Теодор Ушев, който ще участва в открита дискусия с публиката.

Застъпниците на екологичната кауза и опазването на природното богатство трябва да включат в програмата си документалния филм на Дейвид Алън „Завръщане към дивата природа“, който ще бъде излъчен тази вечер, 21 октомври, в кино „Одеон“, информират от „Синелибри“. Филмът се опира на мемоарната книга „Завръщане на дивата природа в британска ферма“ (2018) на британската писателка и природозащитничка Изабела Трий. Удостоена с наградата за литература на „Ричард Джефрис съсайъти“, книгата разказва за създаването на Knepp Wildland, първия мащабен проект за rewilding в равнинната част на Англия, който обхваща площ от над 14 000 декара на територията на замъка Knepp. Прожекцията на документалния филм ще бъде последвана от дискусия за способността на киното да влияе върху отношението ни към природата. Специален гост на събитието ще бъде проф. Божидар Манов. Ще бъдат прожектирани и видеоматериали на екологична тематика на студенти от НАТФИЗ. 

Свързани новини

15.10.2025 09:53

„Синелибри“ представя пет български кинопродукции

„Синелибри“ представя пет български кинопродукции. Във филмовата програма, която традиционно е разпределена в три международни конкурса и няколко паралелни модула, и тази година присъстват отбрани български игрални и документални заглавия, обвързани с литературата, коментират от екипа на кино-литературния фестивал.
13.10.2025 17:53

Жаклин Вагенщайн от „Синелибри“ пред БТА: Не бихме допуснали нашите зрители да бъдат обекти на насилие под каквато и да било форма

Към момента прожекцията на филма „Писмо до Давид“ е отменена поради мерки за сигурност. Не бихме допуснали нашите зрители да бъдат обекти на насилие под каквато и да било форма, и независимо откъде произтичат то, нито да изпитват притеснение, страх и тревога, присъствайки на прожекции от програмата на „Синелибри“. Това казва пред БТА директорът на открития в петък кино-литературен фестивал – Жаклин Вагенщайн.
17.09.2025 19:00

На „Синелибри“ е българската премиера на документалния филм за постановката „Моби Дик“

На кино-литературния фестивал „Синелибри“ ще е българската премиера на „Ахав беше тук“ – документалният филм за репетиционния процес на постановката „Моби Дик“. Събитието е на 17 октомври в кино „Люмиер“, съобщават организаторите.
11.09.2025 16:59

Италианският актьор Тони Сервило идва в София за премиерата на „Помилване“

Италианският актьор Тони Сервило идва в София за премиерата на „Помилване“, новия филм на Паоло Сорентино, съобщават от екипа на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Събитието е на 24 октомври в зала 1 на НДК.
21.08.2025 12:56

Датският актьор Клаес Бенг оглавява международното жури на „Синелибри“

Клаес Бенг оглавява международното жури на Синелибри 2025   Режисьорът Сергей Лозница и продуцентът Атон Сумаш ще оценяват филмите в конкурса за най-добра адаптация   Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ тази
30.07.2025 16:17

Агнешка Холанд и Майк Дауни са сред гостите на международният форум BOB тази година

Агнешка Холанд и Майк Дауни са сред гостите на второто издание на международния форум BOB (Based-On-Books), съобщават организаторите. Събитието е на 25 октомври в рамките на кино-литературния фестивал „Синелибри“ (10 октомври – 3 ноември).

Към 08:42 на 21.10.2025

