„Радиодеца“ откриват сезона с концерт на 10 октомври

Вокалната група „Радиодеца“ ще открие сезона с концерт на 10 октомври в първо студио на БНР, снимка – БНР
София,  
10.10.2025 06:10
 (БТА)

Вокалната група „Радиодеца“ ще открие сезона с концерт на 10 октомври в първо студио на БНР, информират от радиото.

По думите им маестра Илина Тодорова е подготвила програма с любими песни и празнично настроение. Ще звучат песни от филми като „Боси времена“ и „Баща ми бояджията“, както и детски песни като  „Зайченцето бяло“ и „Есен в гората“. Ще прозвучат и песни, специално създадени от Владимир Цанев и Борислава Танева за състава на БНР. Водещ ще е Мария Бояджиева от радио „София“. 

Вокалната група „Радиодеца“ с диригент Илина Тодорова е създадена през 1990 г. Първите ѝ звукозаписи са през пролетта на 1991 г., а първото им турне е в Гърция през 1993 г. През 2007 г. „Радиодеца“ участва в международния фестивал „Радостта на Европа”, в Белград. През 2012 г. малките певци печелят сърцата на публиката в Латвия, а през 2014, 2015, 2017, 2019 и 2022 г. участват в Европейския фестивал на изкуствата в град Льош, Франция. „Радиодеца“ пеят с музиканти като Теодосий Спасов, Росен Захариев, Васил Петров, Симеон Владов, бигбенда на БНР с диригент Антони Дончев и много други. Както всички музикални състави на БНР, малките певци изнасят концерти и правят звукозаписи на популярни и написани специално за тях детски песни, които звучат в радиоефира и се издават на дискове.

/ДД

/ХК/

Свързани новини

23.05.2024 21:17

„Радиодеца“, Красимир Милетков и Васил Петров празнуват в навечерието на 1 юни

Вокалната група „Радиодеца“ с диригент Илина Тодорова ще отпразнува с концерт 70-годишнината на автора на любими музикални произведения за малки и големи Красимир Милетков. Събитието ще се състои на 28 май в първо студио на БНР, съобщават от радиото.
12.05.2023 18:30

„Радиодеца“ представят музика от български и световни детски филми

„Радиодеца“ представят музика от български и световни детски филми. На 18 май в първо студио на БНР е концертът на вокалната група „Радиодеца“ с диригент Илина Тодорова и биг бендът на БНР с диригент Антони Дончев, съобщават от БНР.
12.12.2022 18:59

Вокална група „Радиодеца“ кани на „Коледно матине“ на 17 декември

Вокалната група „Радиодеца“ кани на предпразнично „Коледно матине“ на 17 декември в първо студио на БНР, съобщават от радиото. Заедно с едни от най-вълшебните коледни песни, малките певци ще представят премиерно своята нова „Коледна песен“, написана специално за тях от бащата на „Жаба жабурана“ Красимир Милетков с аранжимента на Васил Спасов, допълват от БНР.

Към 06:50 на 10.10.2025 Новините от днес

