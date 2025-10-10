Софийското изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили започва на 10 октомври

Националният музей „Земята и хората“ организира Софийско изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили за 33-ти път. То ще се проведе на 10, 11 и 12 октомври, съобщават от музея.

Първата софийска международна изложба на минерали се провежда през 1991 г. в Националния музей „Земята и хората“. През годините изложенията на минерали прерастват в Дни на минералите, организирани три пъти годишно: за Великден и Коледа, а през месец октомври - Софийско международно изложение на минерали, фосили и скъпоценни камъни, разказват от музея. В събитията участват отделни колекционери, фирми, минно-добивни предприятия, български университети. Показват се минерали от български находища, редки и екзотични минерали - образци с изключителна класа от световноизвестни и новооткрити находища по цялата планета.

/ВСР