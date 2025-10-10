Американската метъл група Ashes Of Ares свири в София тази вечер

site.btaАмериканската метъл група Ashes Of Ares свири в София тази вечер
Американската пауър метъл група Ashes Of Ares идва в София на 10 октомври, съобщават организаторите от BGTSC.
По дулите им в столичния Mixtape5 музикантите ще представят албума The Dark Saga. Ще звучат песни от актуалния албум New Messiahs.
Ashes Of Ares е създадена през 2012 година от вокалиста на Iced Earth – Мат Барлоу, басиста Фреди Видалес и барабаниста Ван Уилямс.
