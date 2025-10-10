Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри" ще се проведе под мотото "Пяната на дните"

Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри" ще се проведе от 10 октомври до 3 ноември под мотото „Пяната на дните", съобщиха организаторите.

Темата на тазгодишното издание е вдъхновена от романа на Борис Виан и е придружена от подзаглавието „Проекции на действителността", което подчертава способността на литературата и киното да пречупват реалността през въображението.

Фестивалът ще бъде открит с церемония и видео спектакъл в зала 1 на НДК. Програмата включва литературни екранизации, селектирани от най-престижните международни форуми като Кан, Венеция, Берлин и Торонто, като над 90% от филмите ще имат национални премиери, посочват организаторите.

В рамките на фестивала ще се проведат конкурси за пълнометражен, документален и късометражен филм, както и богата програма с анимационно и детско кино, кинокласики, дискусии и образователни събития. Ще се сътои и второто издание на международния форум Based on Books (BoB), посветен на литературните адаптации.

„Синелибри 2025" ще се проведе в градовете София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на туризма, Националния филмов център, редица общини и Национален фонд „Култура“. Събитието е част от Културния календар на Столична община и има за цел да насърчи културния туризъм чрез универсалния език на изкуството, заявиха организаторите.

/ИПД