Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри" ще се проведе под мотото "Пяната на дните"

Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри" е под мотото "Пяната на дните". Снимка: организатори
София,  
10.10.2025 06:00
 (БТА)
Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри" ще се проведе от 10 октомври до 3 ноември под мотото „Пяната на дните", съобщиха организаторите.

Темата на тазгодишното издание е вдъхновена от романа на Борис Виан и е придружена от подзаглавието „Проекции на действителността", което подчертава способността на литературата и киното да пречупват реалността през въображението.

Фестивалът ще бъде открит с церемония и видео спектакъл в зала 1 на НДК. Програмата включва литературни екранизации, селектирани от най-престижните международни форуми като Кан, Венеция, Берлин и Торонто, като над 90% от филмите ще имат национални премиери, посочват организаторите.

В рамките на фестивала ще се проведат конкурси за пълнометражен, документален и късометражен филм, както и богата програма с анимационно и детско кино, кинокласики, дискусии и образователни събития. Ще се сътои и второто издание на международния форум Based on Books (BoB), посветен на литературните адаптации.

„Синелибри 2025" ще се проведе в градовете София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на туризма, Националния филмов център, редица общини и Национален фонд „Култура“. Събитието е част от Културния календар на Столична община и има за цел да насърчи културния туризъм чрез универсалния език на изкуството, заявиха организаторите.

29.09.2025 14:15

Няколко литературни премиери предвижда програмата на 11-ото издание на „Синелибри“ в София

Литературни премиери и кино-литературни срещи и събития в София предвижда програмата на 11-ото издание на „Синелибри“, съобщават организаторите. Те информират, че сред гостите, с които зрителите на фестивала ще могат да се срещнат на живо, са
21.08.2025 12:56

Датският актьор Клаес Бенг оглавява международното жури на „Синелибри“

Клаес Бенг оглавява международното жури на Синелибри 2025   Режисьорът Сергей Лозница и продуцентът Атон Сумаш ще оценяват филмите в конкурса за най-добра адаптация   Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ тази

