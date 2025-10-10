Режисьорът Марий Росен дебютира в кукления театър с „Братята с лъвски сърца“ по Астрид Линдгрен

На 10 октомври в Столичния куклен театър е премиерата на спектакъла „Братята с лъвски сърца“ от Астрид Линдгрен. Това е вдъхновяваща история за смелостта, любовта и силата на братската връзка, която надживява дори смъртта, разказват от трупата.

Постановката бележи режисьорския дебют на Марий Росен в кукленото изкуство.

В спектакъла участват Любомир Генчев, Мариан Рангелов, Мила Коларова, Румен Гаванозов, Стефан Димитров и Стоян Дойчев.

Визуалната среда на Албена Баева и вълшебните кукли пренасят публиката в магическия свят на Нангияла – място, където доброто и злото се сблъскват в битка, която всеки трябва да води първо в собственото си сърце. Сценографията и куклите са на Борис Далчев и Невена Георгиева, а музиката – на Александър Евтимов. Сценичната адаптация е на Йохан Гиле, а преводач е Анелия Петрунова.

„Спектакълът е подходящ за деца над седем години и за всички, които вярват, че смелостта не е липса на страх, а избор да вървиш напред въпреки него. „Братята с лъвски сърца“ обещава да бъде вълнуващо театрално преживяване, което обединява поезията на Линдгрен с новаторския почерк на Марий Росен и магията на кукления театър“, коментират от трупата.

/ДД