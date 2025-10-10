Земетресение с магнитуд 6,2 е регистрирано в Папуа Нова Гвинея

site.btaЗеметресение с магнитуд 6,2 е регистрирано в Папуа Нова Гвинея
Земетресение с магнитуд 6,2 е регистрирано в северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия, предаде ТАСС.
Според данните на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км. На 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души.
Засега не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.
/ПЙ/
