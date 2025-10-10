Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 6,2 е регистрирано в Папуа Нова Гвинея

Пламен Йотински
Илюстративна снимка от крайбрежието на Папуа Нова Гвинея. Снимка: AP/Gregorio Borgia
Порт Морсби,  
10.10.2025 06:17
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 6,2 е регистрирано в северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия, предаде ТАСС.

Според данните  на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км. На 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души.

Засега не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами. 

/ПЙ/

