Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Болярово, Омуртаг, Девин и Павликени

Женя Илчева
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
София,  
10.10.2025 06:00
 (БТА)
Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Болярово, Омуртаг, Девин и Павликени, съобщиха от Комисията за защита на потребителите. 

Срещите ще започнат в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Болярово, Омуртаг и Девин - в местните общини, а в Павликени в НЧ.  

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

 

