Индонезия издаде предупреждение за цунами след земетресението във Филипините

Пламен Йотински
Джамията "Рахматулах Лампуук" оцеля след връхлетялото през 2004 г. цунами близо до Банда Ачех, Индонезия.. Снимка: AP/Greg Baker
Джакарта,  
10.10.2025 05:35
 (БТА)

Индонезия издаде предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа след силно земетресение, което разтърси южните Филипини, съобщи индонезийската агенция по геофизика, предаде Ройтерс.

Моделите на агенцията показват, че има риск от цунами с височина до 50 см, което може да удари бреговете на Индонезия, гласи изявление.

