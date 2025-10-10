Индонезия издаде предупреждение за цунами след земетресението във Филипините

Индонезия издаде предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа след силно земетресение, което разтърси южните Филипини, съобщи индонезийската агенция по геофизика, предаде Ройтерс.

Моделите на агенцията показват, че има риск от цунами с височина до 50 см, което може да удари бреговете на Индонезия, гласи изявление.