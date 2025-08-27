Капитанът на Нюкасъл Бруно Гимараеш не е имал контакти със съотборника си Александър Исак през цялото време на противопоставянето между шведския национал и клуба от Висшата английска лига. Исак тренира сам, след като е изразил желание да напусне, въпреки че му остават още три години от договора с "черно-белите".

Нюкасъл вече е отхвърлил една оферта от страна на Ливърпул на стойност 110 милиона британски лири за голмайстора и се смята, че иска рекордните за Великобритания 150 милиона паунда.

Междувременно ръководството на Нюкасъл работи за привличане на нови атакуващи футболисти, но подобрена втора оферта от 55 милиона британски лири за нападателя на Уулвърхямптън Йорген Странд Ларсен е била отхвърлена.

"Не съм имал никакъв контакт с него. "Тренираме сутрин, а той се подготвя в различно време, когато няма никой от отбора наоколо. Това е доста трудна ситуация и не можем да я контралираме. Искаме най-доброто за клуба и отбора. Ръководството и собствениците се справят с този въпрос и се надявам, че ще се справят по най-добрия начин. Определено усещаме липсата на нашия голмайстор за миналия сезон. Надяваме се да си върнем най-добрия ни играл", заяви Гимараеш пред ESPN Brasil.

Александър Исак изрази желание да играе за Ливърпул.