Общинският съвет в Панагюрище прие решения за социални услуги, нов пенсионерски клуб и временно управление на „Пазари и паркинги“

Общинският съвет в Панагюрище на днешното си заседание разгледа и гласува няколко точки.

След близо час дебати съветниците включиха като извънредна точка в дневния ред назначаването на временно изпълняващ длъжността (ВРИД) управител на общинското дружество „Пазари и паркинги“. След нова дискусия относно предложената кандидатура, с мнозинство за ВРИД беше избрана архитект Гергана Дякова.

Съветът одобри и Общинския годишен план за социалните услуги за 2026 г. Документът определя приоритетите в социалната политика на общината, видовете услуги и капацитетите им за различните целеви групи – деца, възрастни, хора с увреждания и семейства в риск. Прието беше и предложението на общинския съветник Галина Матанова за промяна в броя на потребителите на част от комплексните услуги.

На заседанието беше одобрено и разкриването на нов клуб за пенсионери и лица с увреждания в Панагюрище. Клубът ще осигурява социална интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора, като в него се очаква да участват най-малко 50 души.