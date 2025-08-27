Треньорът на БК Левски Константин Папазов: "Единственото сигурно в селекцията ни е, че няма да има чужденец"

Старши треньорът на мъжкия баскетболен отбор на Левски Константин Папазов разкри, че в неделя шестима от младите състезатели на "сините" ще тренират с израелския Апоел Тел Авив. По-рано днес тимът на Левски стартира с баскетболните занимания в очакване на началото на новия сезон 2025/2026.

"Единственото сигурно в селекцията ни е, че няма да има чужденец. Това е категорично. За останалите установихме, че разликата между Златин Георгиев и Симеон Стоименов е 26 години", каза Папазов, отбелязвайки голямата разлика в годините между най-опитния и най-младия в състава на "сините".

Попитан за мнението му за трансфера на Борислав Младенов в Апоел Тел Авив, Константин Папазов - Тити отговори: "Аз вече казах, че това, което съдбата е отнела на баща му, ще го върне на Боби. От Апоел Тел Авив отидоха да гледат мача с Австрия в Ботевград по-скоро да видят как е като атмосфера, защото там ще играят мачовете си с Реал Мадрид, АСВЕЛ Вильорбан и Валенсия. Боби изигра фантастичен мач и това беше причината. Пак потвърждение на моите думи, които бяха посрещнати на нож от някои ръководители в българския баскетбол, че съм травмирал останалите играчи в националния отбор, казвайки, че Боби Младенов струва 500 хиляди евро. Отборът затова се сринал на мача с Нидерландия. И тази тъпотия чух."

"Нашият бюджет не е по-свит, а е някъде шест пъти по-малък от тези на първите отбори. Далеч е и от предпоследния отбор - два пъти по-малко от предпоследния. Но това не ни пречи, ние затова сме Левски", заяви Папазов по повод финансите на Левски на този етап и продължи:

"Факт е, че този отбор на Левски съществува поради четири човека, които са по-големи - Асен Великов вече не е при нас, но той, Златин Георгиев, Лъчезар Димитров и Димитър Маринчешки, който работи и идва да помага. И късмет, че имаше млади играчи, които влязоха и дадоха възможност Левски да го има. А, естествено, каквото и да говорим всичко това без Palms Bet би било невъзможно - две години подред. Ние ще издържим и съм убеден, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол."

"Няма да сме последни. Убеден съм, че няма да доставим удоволствие на всички да ме видят и последен. Хареса ми едно изказване на Боби Младенов, че благодари на всички, които са му помагали и на тези, които бяха против него и го мотивираха. Защото и такива имаше. Не беше попаднал в Мача на звездите, събраха се в щаба на националния отбор и решиха, че не трябва да бъде канен в националния. Нещата трябва да се казват такива, каквито са", коментира още наставникът на баскетболния Левски.

Колкото до прогнозата му за предстоящия мач-реваш на футболния Левски срещу АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите, той каза: "Като имате предвид, че днес бях при Георги Иванов - Гонзо и му казах, че ще свършим 0:0 срещу Испания, представете си за Левски какво си мисля. Спортът е за тези, които вярват и тези, които не се предават пред нищо. Докато не свърши мачът, всички играчи на Левски и всички, които обичат Левски трябва да вярват."