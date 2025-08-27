Подробно търсене

Книгата на Гинес представя 70 непоставени рекорда по случай годишнината си

Елена Христова
Най-възрастното куче в света през 2023 г. със сертификата си от Книгата на рекордните на Гинес. Снимка: АП/Guinness World Records via AP
Лондон ,  
27.08.2025 21:00
 (БТА)

Книгата на Гинес отбелязва своята 70-годишнина, обръщайки поглед назад към изключителните постижения от създаването си досега, и представяйки 70 странни и непоставени рекорда, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.  

Първото издание е публикувано на 27 август 1955 г. и предизвиква глобално любопитство към рекордните постижения. 

Вдъхновението за книгата идва от дебат по време на ловна сбирка в началото на 50-те години в графство Уексфорд, Ирландия, на която присъства Хю Бийвър, тогавашен управляващ директор на пивоварната "Гинес". Той и домакините му обсъждат въпроса коя е най-бързата птица за лов в Европа, но не успяват да намерят отговор в нито един справочник.

През 1954 г. Бийвър e осенен от идеята за промоция на "Гинес", основана на разрешаването на спорове в кръчмите, и наема изследователи от "Флийт стрийт", за да съставят книга с факти и цифри, преди да публикува първия том на "Книгата на рекордите на Гинес".

Оттогава хиляди рекорди и постижения в спорта, технологиите, човешкото тяло, колекциите и свръхуменията са удостоверени и включени в изданията, които са продадени в 155 милиона екземпляра по целия свят.

Сега Книгата на рекордите на Гинес ("Световни рекорди на "Гинес") празнува 70 години като авторитет в областта на постиженията, представяйки 70 нови рекорда, които никога не са били поставяни.

Сред тях са най-бързо бягане с чували на 400 метра или най-далечно хвърляне на бутилка. Други рекорди, които могат да бъдат поставени, са най-бързо време за издухване на пощенска марка на 10 метра, най-много "дай пет" за 30 секунди и най-бързо изкачване на височината на Еверест с велосипед.

Книгата на рекордите на Гинес също така разглежда положителните ефекти, които рекордьорите са преживели в живота си благодарение на своите постижения.

Една от настоящите рекордьорки е Лиз Уест, която притежава повече от 5000 предмета, свързани със "Спайс гърлс", след като започва да ги колекционира през 1996 г. Първоначално тя попада в Книгата на рекордите на Гинес през 2011 г. с 2066 артикула, включително албуми, списания, книги със стикери и официални сувенири на поп групата, но след това удвоява колекцията си.

Уест споделя, че е била вдъхновена от цветовете на "Спайс гърлс", а влиянието на 90-те години и "момичешката сила" е допринесло за успеха й като артист, позволявайки й да работи на пълен работен ден, продължавайки да следва страстта си.

"Това, че притежавам рекорд на Гинес, ми позволи да продължа да излагам колекцията си публично в страната и в чужбина. Да бъда част от честванията по повод 70-годишнината на Гинес е чудесно и е огромна чест. Да бъда избрана сред всички рекорди, поставени някога в света, е невероятно трогателно. Момичешка сила!", казва тя. 

Франчайзът пуска и нов инструмент Record Selector на сайта си, чиято цел е да съпостави чрез кратък тест типовете личности с рекорди, които биха могли да се опитат да постигнат.

"Тъй като отбелязваме 70-годишнината от излизането на първото ни издание през 50-те години на миналия век, се гордеем, че надграждаме върху 70 невероятни години като глобален куратор на върхови факти и постижения", казва Крейг Глендей, главен редактор на Книгата на рекордите на Гинес.
"Сега гледаме напред и празнуваме настоящото и следващото поколение рекордьори. Искаме всеки да бъде част от това, независимо дали чрез новия ни инструмент Record Selector или като опита някой от нашите 70 непоставени рекорда - те са там, за да бъдат спечелени", допълва той. 

По-рано през месеца Доли Партън бе обявена за икона на Световните рекорди на Гинес.

/ХК/

