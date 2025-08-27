Със системата за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ Турция ще бъде в „различна лига“, заяви Ердоган

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подчерта днес важността на разработването на собствени системи за противовъздушна отбрана, особено в условията на настоящите предизвикателства пред сигурността, предаде Анадолската агенция.

„Никоя държава, която не може да разработи собствена система за противовъздушна отбрана, не може да гледа към бъдещето с увереност пред лицето на настоящите предизвикателства“, каза Реджеп Тайип Ердоган по време на тържествената церемония в отбранителната компания „Аселсан“ (Aselsan) в Анкара.

По време на събиеито официално беше представена и системата за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ (Çelik Kubbe).

Той подчерта, че със „Стоманен купол“ Турция вече ще бъде в „различна лига“ в противовъздушната отбрана.

„Днес ние предоставяме на нашата героична армия системите Sky Dome, състоящи се от общо 47 машини на стойност 460 милиона долара, които ще вдъхнат увереност на приятелите и страх на враговете“, каза още президентът.

С обща инвестиция от 1,5 милиарда долара в технологична база компанията ще увеличи производствения си капацитет за отбранителна електроника повече от два пъти, подчертава Ройтерс.

Ердоган заяви, че базата ще бъде най-голямата единична инвестиция в отбранителната индустрия в страната и най-голямото интегрирано съоръжение за противовъздушна отбрана в Европа.

Добавянето на три системи за противовъздушна отбрана със среден обсег „ХИСАР“ (HISAR) и общо 21 превозни средства ще засили допълнително възпиращата сила на Турция със среден обсег, отбеляза Ердоган.

Той също така заяви, че Турция предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели и съюзници и повишава дипломатическата си ефективност.

Ердоган отбеляза, че „Аселсан“ има ключова роля в "Стоманения купол" и добави, че компанията също така е разработила базиран на изкуствен интелект софтуер за командване и контрол, който ще позволи незабавна комуникация и интегрирана работа на всички системи на място.

Президентът заяви, че благодарение на този софтуер, който ще съставлява основата на "Стоманения купол", стотици системи за противовъздушна отбрана на терен ще функционират като една система.

Членката на НАТО Турция за първи път обяви плановете си да изгради собствена система "Стоманен купол" през юли 2024 г., поставяйки си за цел да създаде противовъздушна отбрана, подобна на израелската система "Железен купол", напомня Ройтерс.

Турция намали зависимостта си от външни доставки на отбранително оборудване през последните години, превръщайки се във водещ производител на въоръжени дронове за глобалния пазар, отбелязва още агенцията.



